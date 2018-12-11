Грипп: в Киеве приостановили занятия в начальных классах в трех школах

В Киеве из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции решили приостанавливают занятия в начальных классах в трех школах. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в столице наблюдается незначительное ухудшение эпидемической ситуации среди школьников по заболеваемости гриппом. При этом в течение недели уровень заболеваемости вырос на 8,9%.

Также сообщается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Таким образом в настоящее время для избежания распространения инфекции было принято решение приостановить занятия в начальных классах одной школы, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 2-х школах произошло частичное поклассовое закрытие.

"Сейчас для учеников начальных классов специализированной школы No 88 Печерского района приостановлен учебный процесс. В Святошинском районе приостановлены занятия в одном из классов школы No 50 и в еще одном - в НПК "Лилея", - заявил Поворозник и подчеркнул, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве за 49-ю неделю года на 4,3% вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, однако он все равно ниже эпидемического порога. По материалам MIGnews.com.ua