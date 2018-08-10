ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

В пятницу и ближайшие дни по данным Укргидрометцентра в большинстве областей Украины установится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по информации ГСЧС, по Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.