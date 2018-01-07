Християни східного обряду 7 січня відзначають Різдво Христове - одне з найурочистіших і найрадісніших свят року.

Народження Сина Божого урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар. Зокрема, це всі українські православні церкви, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська, афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Згідно з Писанням Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення в Віфлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на нічліг у хліву, поряд із домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. У пам'ять про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Свято Різдва Христового - найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Хрещення. Цей період називають святками. В Україні здавна у ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.