Из-за непогоды 28 февраля будет временно запрещен въезд большегрузного автотранспорта в Киев

Из-за непогоды в Украине и резкого ухудшения погодных условий, в среду, 28 февраля, в Киеве временно запретят въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта, на выполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевской городской администрации от 27 февраля 2018 г. вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г.Киев 28 февраля с 05:00 - 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.