Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 66 населенных пунктов

В Украине в результате осложнения погодных условий обесточены 66 населенных пункта в пяти областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 32 н.п., Киевская - 22 н.п., Черновицкая - 6 н. п., Луганская - 4 н.п. и Днепропетровска - 2 н.п.", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго