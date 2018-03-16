Из-за ухудшения погодных условий 19 марта в Киеве могут объявить выходным днем. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА. "В случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. О чем будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении. Как отмечается, в первую очередь это коснется дошкольных и учебных заведений. Напомним, ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий, которые ожидаются в Украине в эти выходные, сегодня, 16 марта 2018 года, в Киев с 19:00 будет ограничен въезд грузовиков. В результате активного циклона в Киеве и области на выходных ожидаются сложные погодные условия. В частности, 17 марта ночью и днем ожидается сильный снег, что может привести к образованию снежного покрова 8-15 см. Также синоптики прогнозируют порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8 градусов мороза.

