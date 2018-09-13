Израиль официально подтвердил, что "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве

Вокальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Об этом официально заявила Израильская государственная корпорация телерадиовещания ("Кан") и Европейский вещательный союз в четверг, 13 сентября, передает News Ru.

Сообщается, что финал конкурса намечен на 18 мая. Полуфинальные и финальные выступления пройдут во втором павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха". Он может вместить до 9 тысяч зрителей.

Известно, что три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат. Вариант Хайфы отпал на раннем этапе.

Поскольку в Эйлате предполагалось построить специальный новый комплекс, то этот вариант был отклонен как весьма дорогостоящий. Проведение конкурса в Иерусалиме привело бы к протестам со стороны ультрарелигиозной общины, так как некоторые работы велись бы в субботу.

После длительного обсуждения было решено, что наилучший вариант предложен мэрией Тель-Авива. Кроме того, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи говорил о готовности бесплатно предоставить для проведения конкурса павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" сроком на три месяца, что позволяло "Кан" сэкономить 21 миллион шекелей.

Напомним, на Детском Евровидении 2018 года Украину представит 11-летняя Дарина Красновецкая с песней "Say love"/"Кажу любов". Международный песенный конкурс Детское Евровидение 2018 состоится в Минске (Беларусь) 25 ноября.

Отметим, что в мае 2018 года израильская певица Нетта Барзилай, победившая на Евровидении 2018, отказалась приехать в Россию.