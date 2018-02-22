Камины в доме опасны для здоровья

Камины в доме являются источниками опасного дыма с высокой концентрацией угарного газа, поэтому находиться рядом можно только в респираторе.

Эксперты сравнивают камины, с этой точки зрения, со стройкой или горнодобывающим предприятием, пишет The Daily Mail.

Они говорят, что при зажигании камина (когда бревна впервые подбрасываются в камин, когда камин вообще впервые зажигается или чистится) в окружающую среду попадает множество опасных частиц. Чтобы комната очистилась от частиц, может потребоваться три часа проветривания. Опасность подстерегает и в тех случаях, когда все, казалось бы, потухло, но бревна внутри тлеют.

Читайте такжеМоющие средства очень опасны для здоровья женщин - исследованиеЭти выводы ученые сделали, исследовав камины в 10 домах. Оказалось, люди могли вдохнуть загрязняющие частицы, исходящие от камина в концентрации 483 микрограмма на кубический метр воздуха. Эти частицы не дают легким нормально работать, вызывают сердечно-сосудистые проблемы, уменьшают защиту иммунной системы против инфекций.

Помимо угарного газа, частиц сажи, камины выделяют наночастицы магнетита. А они способны напрямую попадать в мозг, где магнетит проявляет свои токсичные свойства. Есть даже подозрения, что он стоит за развитием болезни Альцгеймера.