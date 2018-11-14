Киевлянин придумал, как быстро узнать просчитать стоимость "евробляхи"

Киевский разработчик Дмитрий Финиченко создал Telegram-бота для расчета стоимости растаможки авто из ЕС.

Как сообщает AIN.UA, новый Telegram-бот высчитывает акциз, а также пошлину и НДС - таким образом можно сразу узнать полную стоимость уже растаможенного автомобиля.

Бот работает с сайтом autoplius.lt - это сервис для покупки авто из Литвы. Пользователь отправляет боту ссылку на выбранную машину и тут же получает расчеты.

Драконовские штрафы и льготные акцизы - что приняла Рада для евроблях 8 ноября, Верховная Рада проголосовала за принятие во втором чтении законопроекта No8488, которым ужесточают контроль за автомобилями, которые находятся в Украине в режиме временного ввоза и транзита. В частности, документом предусмотрено создание общей базы пограничников, налоговиков и Национальной полиции, которая поможет трем органам отслеживать и отлавливать водителей-нарушителей таможенных правил.

Также принятый закон разрешает полицейским останавливать на дорогах автомобили на еврономерах для проверки соблюдения правил пересечения границы. По сути, появляется еще одни причина для остановки транспортных средств. Про нарушителей полицейские обязаны будут доложить в ГФС.

Передвигаться на автомобиле с еврономерами сможет только тот человек, который ввез авто в страну.

За нарушение правил таможенного оформления транспортных средств предусмотрели драконовские штрафы. Например, за просрочку сроков временного ввоза не более, чем на три дня грозит штрафом в 850 грн. Правда, в этом случае можно отделаться предупреждением. Но если просрочить на 30 дней нужно будет выложить уже 170 000 грн. Запрещается законом также использовать завезенные автомобили и для предпринимательской деятельности. По материалам Український Бізнес Ресурс