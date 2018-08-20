Кличко пообещал реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах

Система дождевой канализации в Киеве на самых проблемных участках будет реконструирована, в местах проведения капремонта дорог ставится новая система, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня.

Гарантии, что стихия не повторится, - нет. Поэтому наша задача - как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений. Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик дождевая канализация просто не справилась с таким аномальным количеством осадков", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Киев" в пятницу.

При этом мэр столицы подчеркнул, что город с последствиями непогоды справился.

По его словам, городские власти делают выводы из этой ситуации и уже разрабатываются новые проекты для замены дождевой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

"Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе Киев 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями", - отметил мэр.

В.Кличко поблагодарил работников коммунальных служб, которые навели порядок в городе после ливня. По мнению мэра, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.

По матералам Интерфакс-Украина.