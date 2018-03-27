Кличко поручил проверить все столичные ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все столичные торгово- развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности

В Киеве проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово- развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерове (РФ). Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил замглавы КГГА.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.

С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Напомним, пожар в ТРЦ в российском Кемерово начался около 16:00 в воскресенье, 25 марта. Много людей оказались заблокированы: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей. Причина возгорания пока не установлена. 26 марта 2018 года сообщалось, что число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово РФ достигло 64 человек.