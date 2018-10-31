Кличко рассказал, где в Киеве есть бесплатный Wi-Fi

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице более 1200 автобусов, троллейбусов и трамваев оборудованы беспроводными точками доступа к сети Интернет.

Об этом передает пресс-служба мэра.

"1211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет", - отметил Кличко.

Также Кличко подчеркнул, что в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к Wi-Fi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Майдан Незалежности", "Дворец " Украина " . А также доступ к сети доступен на Михайловской, Софиевской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК " Олимпийский " и в районе фуникулера. По материалам ГородКиев.com.ua