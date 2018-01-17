КНУ им. Шевченко назвал "фейком" информацию Геруса о графике работы университета

В Киевском национальном университете им. Т. Шевченко назвали фейком информацию о том, что ВУЗ приостановил учебный процесс в связи с отсутствием средств на оплату за тепло и электроэнергию. Об этом говорится в сообщении Центра коммуникаций Киевского национального университета. "Просим руководствоваться официальной информацией и не использовать слухи, домыслы, фейки", - говорится в заявлении ВУЗа. Как отметили в университете, график учебного процесса на 2017/2018 год сформирован с учетом предложений студенческого самоуправления и был утвержден еще в марте 2017 года. Ранее экс-член НКРЭКУ Андрей Герус писал, что КНУ распустил студентов до весны. "Киевский национальный университет Тараса Шевченко распустил студентов до весны. Причина - отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию", - написал он в социальной сети Facebook.

