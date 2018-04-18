Концертный директор Ротару рассказал, сколько ей платят за выступления на корпоративах

Народная артистка Украины София Ротару недостатка в доходах, несмотря на отсутствие гастрольных туров, не испытывает.

Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров. По его словам, 70-летняя София Михайловна хорошо зарабатывает на корпоративах, передает "Собеседник".

"Заказчиков у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов на месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений на месяц есть. Плюс София Михайловна принимает участие в различных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25-30 тысяч евро за две-три песни", - сообщил он.