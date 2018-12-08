Конкурс "Мисс мира" впервые выиграла мексиканка

26-летняя мексиканка Ванесса Понсе де Леон выиграла конкурс "Мисс мира- 2018".

Финал конкурса прошел на острове Хайнань в Китае, сообщает meduza.io.

В финале Ванесса обошла 117 других пртенденток и стала первой прдеставительницей Мексики, выигравшей титул "Мисс мира".

Ванесса Понсе де Леон родилась 7 марта 1992 года в горде Гуанахуато. Получила степень в области международного бизнеса в местном университете и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Читайте также: Новой "Мисс Украина-2018" стала 19-летняя девушка из Херсона. В течение нескольких лет работала моделью.

Фото: Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA

По материалам Ukrinform