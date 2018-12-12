Консулы посетили всех захваченных Россией украинских моряков

Украинские консулы в среду завершили посещение в московском СИЗО украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Только что получила информацию от наших консулов из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен российским агрессором, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча", - написала Денисова.

Она отметила, что по словам консулов, моряки мужественно держатся, верят в возвращение домой и знают, что для этого предпринимаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом.

Денисова добавила, что впоследствии консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений. Читайте также: Командир "Бердянска" отказался свидетельствовать, пока не освободят его экипаж - адвокат

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинских корабля - буксир "Яны Капу" и два катера - "Бердянск" и "Никополь", что осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

После "суда" на территории оккупированного Россией Крыма всех пленных моряков арестовали и вывезли в Москву. Сейчас они находятся в СИЗО, в том числе и трое раненых. По материалам Укринформ.