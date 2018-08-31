КПВВ "Новотроицкое" в Донбассе возобновило работу с 06:00 сегодня, 31 августа 2018 года. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Соответствующее решение принял командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ "Новотроицкое".

"Сейчас огонь на полях вблизи КрП "Березовое 1" и КрП "Березовое 2" совместными действиями ГСЧС, пожарных расчетов подразделений ВС Украины и пограничников из состава объединенных сил потушили полностью. Приоритетом для командования объединенных сил является безопасность граждан Украины, поэтому теперь, поборов огневую угрозу полностью, КПВВ "Новотроицкое" восстанавливает контрольно-пропускные мероприятия", - сообщают в ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 августа КПВВ "Новотроицкое" временно закрыли из-за пожара, повлекшего детонацию мин.

По решению командующего объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" был введен режим "красный" и пропускные операции временно прекратили.