Миллионы людей по всему миру отмечают наступление китайского традиционного Нового года

Китайский Новый год по лунному календарю, который также называют традиционным праздником Весны, отмечают миллионы людей в Китае и в других странах мира, передает в пятницу телеканал "Евроньюс".

В этом году китайский Новый год наступил в ночь с 15 на 16 февраля, и его символом является желтая собака.

В честь праздника во многих азиатских странах проводятся масштабные фестивали с фейерверками и танцами, а семьи собираются вместе и дарят друг другу подарки. Обязательным цветом Нового года является красный, который символизирует счастье и удачу. Традиционными подарками становятся конверты с деньгами и китайские фонарики, означающие надежду на счастливые 12 месяцев.

Помимо этого, в честь праздника устанавливают не новогоднюю елку, как в западных странах, а так называемое дерево удачи. Такая традиция появилась еще в 18-м веке при династии Цин, и каждый год китайцы наряжают дерево гирляндами и открытками с пожеланиями удачи, отмечает телеканал.

При этом праздник считается одним из самых главных в Китае, его празднование продолжается в течение двух недель.

Все больше китайцев с каждым годом пользуются наземным и воздушным транспортом, чтобы к празднику вернуться домой либо вместе с близкими отправиться в отпуск.

Ранее сообщалось, что, по данным китайского туристического агентства, в этом году 6,5 млн китайцев намерены отдыхать за границей, отмечая праздник. Помимо этого, 98,8 млн китайских граждан уже воспользовались железнодорожным транспортом в течение первых 12 дней февраля.

В отличие от григорианского календаря, по которому Новый год всегда наступает 1 января, китайский Новый год приурочен к зимнему новолунию, и его дата ежегодно меняется. Каждый год по лунному календарю обозначают одним из 12 животных китайского зодиака.