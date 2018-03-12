Минздрав намерен сократить перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом

Министерство здравоохранения намерено сократить список медицинских противопоказаний для управления транспортным средством.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

"В новом перечне медицинских противопоказаний должны остаться только те заболевания, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения", – отметили в ведомстве.

Предложения принимаются до 26 марта.