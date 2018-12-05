Минздрав сообщил о первой смерти от ОРВИ за сезон

В Украине зафиксирован первый в сезоне осень-зима 2018 года летальный случай от риновирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Один человек умер вследствие риновирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, где именно произошла трагедия - неизвестно. Также отмечается, что летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

По данным Минздрава, в течение 26 ноября - 2 декабря гриппом и ОРВИ в Украине заболели 195 740 человек, из них 68,2% - дети в возрасте до 17 лет.

Напомним, 5 декабря украинские школы начали закрываться на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. В частности, приостановили обучение в Краматорске, где по состоянию на 3 декабря превышение эпидпорога среди школьников составило более 67%.

ВидеоВскоре в большинстве аптек Украины появятся вакцины против гриппа

Вакцины против гриппа начали завозить в Украину. Активная циркуляция штаммов вируса начнется в конце ноября, говорят в Центре общественного Минздрава. Не менее чем за 10 дней до этого медики советуют вакцинироваться.

Тем временем количество случаев заболеваний выросла в Киеве. В столице Украины за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14 211 больных гриппом и ОРВИ. По материалам ТСН.ua