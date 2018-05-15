"Моряка" Пикассо, который оценивается в $70 млн, выставят на торги Christie's в Нью-Йорке

Картина Пабло Пикассо "Моряк" 1943 года, которая оценивается в десятки миллионов долларов, как ожидается, будет выставлена на торгах Christie's в Нью-Йорке 15 мая.

"В рамках вечернего аукциона Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет 15 мая, на продажу будет выставлена датируемая 28 октября 1943 года выдающаяся картина Пабло Пикассо под названием "Моряк", общепринято считающаяся автопортретом самого художника и ранее находившаяся в легендарном собрании Виктора и Салли Ганц", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

Картина "Моряк", оцененная в сумму порядка $70 млн, имеет все шансы войти в топ-5 самых дорогих произведений П.Пикассо.

Отмечается, что в последний раз "Моряк" выставлялся на торги в 1997 году в числе других лотов из собрания четы Ганц.

Центральное место в коллекции Виктора и Салли Ганц занимали работы П.Пикассо, которые они скупали на протяжении 20 лет. В их числе - полотно "Алжирские женщины (Версия "О")", проданное на нью-йоркских торгах Christie's в мае 2015 года за $179,4 млн, самая дорогая работа П.Пикассо.

По признанию самого мастера, датируемая 1938 годом картина "Майя в матроске" (собрание Музея современного искусства MoMA) также является его автопортретом и изначально носила то же название, что и выставляемое на торги полотно.