Музыканта российской и казахстанской группы "А-студио" не пустили в Украину

Прибывший рейсом "Фарнборо-Киев" композитор и член поп-группы "А-студио" в столичном аэропорту "Жуляны" не был пропущен на территорию Украины сотрудниками отдельного контрольно-пропускного пункта.

Страна пишет, установлено, что солист и композитор российской и казахстанской группы "А-студио" в 2016 году гастролировал в аннексированном Крыму, в связи с чем ему запретили въезд на территорию Украины на 3 года и отправили рейсом в Алма-Ату. Имя музыканта не разглашается.

Пограничники отмечают, что в прошлом году ими выявлено 817 иностранцев, которые, возможно, находились на территории аннексированного Крыма. Решение о запрете на въезд в Украину принято в отношении 104 из них.

Напомним, журналисту ВГТРК Олегу Пакшину по прибытии в аэропорт Борисполь было отказано во въезде в Украину, и он был отправлен в Стамбул. В "черный список" Минкульта Украины попали поэт-песенник Илья Резник и актер и кинорежиссер Владимир Меньшов. В базу сайта "Миротворец" внесены актеры Игорь Лифанов и Виктор Бычков.