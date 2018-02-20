По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до 16 ° мороза ночью. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

21 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами - гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8 °, днем 2-4 ° мороза.

"22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только днем в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололед, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10 ° мороза, днем 5-7 ° мороза", - отметили в пресс-службе.

24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11 ° мороза, днем 6-8 ° мороза. 25 февраля ожидается небольшой снег, температура ночью до -16 °, днем около 10 ° мороза.

20 февраля сообщалось, что Украина на несколько дней окажется под влиянием двух антициклонов - Фриц и Энрика.