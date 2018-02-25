На Евровидение-2018 от Украины поедет MELOVIN

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии Лиссабоне, Украину будет представлять MELOVIN (Костя Бочаров), сообщил "112.ua".

"В финале национального отбора от Украины на Евровидение-2018 победил певец Melovin. Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку", – сказано в сообщении на сайте "112.ua" в субботу вечером.

К.Бочаров после вопросов ведущего сказал: "Да, я обещаю привезти победу".