На Киевщине в результате ДТП погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская

Рано утром в субботу на Киевшине автобус столкнулся с грузовиком: погибла женщина, четверо пассажиров травмированы.

Как сообщает полиция Киевской области в Facebook, столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика произошло в 5.55 ч. на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая произошло. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса.

В автобусе находилось 14 пассажиров. Четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Тело погибшей направлено в морг.

По предварительным данным водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщает в в Facebook портал dtp.kiev.ua, в ДТП "погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы".