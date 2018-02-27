На трассах Запорожской области ограничено движение для крупногабаритного и маршрутного транспорта

В Запорожской области из-за ухудшения погодных условий ограничено движение для крупногабаритного и маршрутного транспорта на трассах Бельмацкого и Бердянского районов, на автодорогах Васильевка-Бердянск, Токмак-Бердянск.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, в связи со сложными погодными условиями для грузовых автомобилей и маршрутных автобусов ограничено движение на трассе государственного значения Н-30 Васильевка-Бердянск, на участке от Токмака до Бердянска, на автодороге государственного значения Т-08-19 Бельмак - /М-14/, а также в Бельмацком и Бердянском районах.

В Службе автомобильных дорог Запорожской области рассказали, что ограничения движения на автодорогах региона введены из-за небезопасных снежных перемётов высотой до 0,5 м, возникших из-за сильного ветра и снега.

Кроме того, из-за непогоды в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта в Вольнянском, Приазовском и Приморском районах.

По информации пресс-службы "Запорожьеоблэнерго," сильные метели стали причиной повреждения воздушных линий электропередач, в результате чего обесточены 2 населенных пункта в Вольнянском районе и по одному - в Приазовском и Приморском районах.

На данный момент ремонтные бригады "Запорожьеоблэнерго" ликвидируют аварии с привлечением спецтехники.

Дорожные службы и спасатели ГСЧС области перешли на усиленный вариант дежурства.

На дорогах региона ведется расчистка дорог от снега.