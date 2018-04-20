На Украину надвигается похолодание, возможен даже снег

В воскресенье, 22 апреля, в Украине ожидается похолодание, в северных регионах возможен снег.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"22 апреля зона холода с северо-востока (там даже видно снег!) выйдет и на нас снижением температуры воздуха. Очередным.

В воскресенье, 22 апреля, днем ожидается +13...+18 градусов, на западе и юге до +20, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10...+15 градусов", - пишет она.

По информации Диденко, завтра, 21 апреля, в Украине потеплеет - температура воздуха днем будет достигать +20...+26 градусов, на востоке до +13...+17 градусов.

Напомним, 20 апреля в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.