На заметку дачникам: Эксперты назвали полезные и вредные свойства алычи

Часто можно услышать мнение о том, что алыча является гибридом абрикоса и вишни, но некоторые ученые убеждены, что алыча это все же отдельная самостоятельная культура. Ее употребление очень полезно по целому ряду причин.

В алыче мало сахаров, при этом богата лимонной и яблочной кислотами, витаминами А, В, С, РР, Е, аскорбиновой кислотой, пектином, кальцием, калием, магнием, фосфором, натрием и железом. Летом ее употребление - настоящее спасение для организма: она не только освежает, но и способствует выводу радионуклидов из организма. Антиоксидантный эффект оказывает бета- каротин, которого много в плодах алычи.

Сок алычи укрепляет иммунные защитные свойства организма и эффективен при простудах, особенно с осложнениями на органы дыхания. Калий, входящий в состав алычи, поддерживает нормальную структуру стенок кровеносных сосудов и регуляцию работы сердечной мышцы. Благодаря этому свойству алыча рекомендуется врачами людям, страдающим от сердечной аритмии.

Алыча в целом позитивно влияет на кровеносную систему. Ее плоды отличаются высоким содержанием железа и магния, что активирует кроветворение и повышает выработку красных кровяных телец. Алыча дарит облегчение при сильных головных болях на фоне высокого давления.

Но не стоит забывать о том, что алыча требует для переваривания здоровую систему пищеварения. Эта ягода содержит много клетчатки, улучшающей перистальтику кишечника и его микрофлору. Но врачи предостерегают: кишечник и желудок должны быть с нормальной кислотностью, при гастритах и язве алыча противопоказана. При слишком активном употреблении алычи могут развиться симптомы отравления - изжога, боли в животе, диарея.

По материалам LadyHealth.com.ua