Названы десять самых популярных у туристов стран мира

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) в исследовании Tourism Highlights 2017 Edition назвала десять самых популярных у туристов стран мира в 2016 году.

Первое место заняла Франция с 82,6 млн туристов в 2016 году. Вторую и третью строчку рейтинга заняли США и Испания, в каждую из этих стран приехало по 75,6 млн иностранных гостей. При этом турпоток в Испанию вырос на 10,3% по сравнению с 2015 годом, а в США упал на 2,4%.

На четвертой строчке рейтинга оказался Китай с 59,3 млн туристов, на пятой - Италия (50,7 млн), шестой - Великобритания (35,8 млн). Также в список вошли Германия (35,6 млн туристов), Мексика (35 млн), Таиланд (32,6 млн) и Турция (39,5 млн по данным 2015 года).

Больше всего денег в 2016 году туристы потратили в США - $205,9 млрд. В других странах расходы оказались намного меньше: в Испании, которая заняла второе место, путешественники потратили $60,3 млрд, в Таиланде - $49,9 млрд, в Китае - $44,4 млрд, во Франции - $42,5 млрд.

Рейтинг UNWTO Tourism Highlights составляется организацией ежегодно по данным за период, предшествующий году публикации.