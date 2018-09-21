"Не хватает конкретной информации". Сенцов написал письмо российской правозащитнице

Украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в колонии РФ, не хватает конкретной информации о событиях в мире в письмах, которые ему присылают.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур, которой украинец написал письмо.

"17 сентября Олег Сенцов написал письмо. Сегодня (21 сентября - прим.ред.) мы его получили. Письмо из 2-х частей. Одна - для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе "Номера". Другая преимущественно о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не "ахов и вздохов, слез и соплей", которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки", - рассказала она, уточнив, что о здоровье мужчина не пишет вообще.

В то же время Сенцов подчеркнул, что для него "важнее, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом".

"Действие важнее информацию о нем... Не обижайся на меня, если я бываю придирчив и резок. С собой я еще более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!" - добавил он.

По словам политзаключенного, он находится в информационном вакууме, также сломался телевизор и закончилась подписка на "Новую газету".

"Опережая вашу инициативу - подписывать не надо. Можно лишь лично мне, и то в ноябре на первое полугодие 19-го года. Но так далеко я не заглядываю", - написал режиссер.

131 ДЕНЬ. ОЛЕГ СЕНЦОВ : "Я ПРИВЫК ДЕЛАТЬ ВСЕ ХОРОШО,.. И ПРИВЫК ПОБЕЖДАТЬ!" 17 сентября Олег Сенцов написал письмо.... Опубликовано Tatiana Shchur Четверг, 20 сентября 2018 г.

Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Сенцов отказался просить Путина о помиловании. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается. По материалам ТСН.ua