Неизвестные сорвали эфир Гриценко в Одессе, есть пострадавшие

Около 30 людей в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе, сообщает местная радиостанция SHARK Radio.

Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится радиостанция. У политика был запланирован прямой эфир.

"Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики "неотложки", которая прибыла на место происшествия. На данный момент полиция опрашивает свидетелей", - говорится в сообщении.

Обновление. В полиции уточнили, что участники конфликта применили газовые баллончики. Противоправные действия прекратили полицейские. Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению всех участников.

Пресс-секретарь политика Кристина Бондаренко сообщила, что в ходе инцидента сам политик не пострадал. У одного из соратников Гриценко сотрясение мозга. По материалам LB.ua