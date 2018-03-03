Непогода в ближайшие сутки покинет территорию Украины

В ближайшие сутки 4 марта циклон, принесший непогоду, покинет территорию Украины, поэтому осадки ослабеют, днем в большинстве областей и вовсе прекратятся, также стихнет ветер, а температура воздуха почти везде снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В северной части Украины, ночью и на Левобережье ожидается небольшой снег, в восточных регионах, Полтавской, Сумской областях прогнозируется умеренный снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура 10-15° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье 15-20° , днем 3-8° мороза, на Закарпатье около 0°; в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Крыму ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 4 марта ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 марта самая высокая температура днем была 16,1° в 1995 году, самая низкая ночью -21,0° в 1987 году.

В Украине 5 марта без осадков, лишь ночью в восточной части местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, на западе до -17°; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -9-11°, днем 1-3° мороза.