Несколько десятков человек вышли на акцию в защиту "Ежика в тумане" в центре Киева

Около сорока киевлян собрались в пятницу на акцию по защите скульптуры "Ежик в тумане", известной также под названием "Лошадка", расположенной в сквере на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка в Киеве.

Cреди собравшихся также активисты национальных движений и архитекторы с плакатами в защиту скульптуры.

Участники акции рассказали, что, по их данным, на месте "Ежика в тумане" представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) собираются установить часовню. Именно с этой целью позади Ежика были установлены железный крест и пара икон.

В ходе акции один из участников акции залез на столб и установил поверх креста маленький черно-красный флаг и государственный флаг Украины. Впоследствии железный крест отвалился от столба. Активисты планируют отнести его в один из храмов УПЦ (МП).

Правопорядок обеспечивают несколько десятков правоохранителей.

Акция проходит мирно.

Скульптура персонажа мультипликационного фильма "Ежик в тумане" была установлена в 2009 году.