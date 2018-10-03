Нобелевскую премию по химии присудили за исследование ферментов и антител

Нобелевскую премию по химии 2018 года присудили ученым Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за исследования ферментов, пептидов и антител.

"Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2018 года Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру", - говорится в сообщении.

Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов. Ферменты, полученные с помощью направленной эволюции, используются для производства всего от биотоплива до фармацевтических препаратов.

Как сообщается, Джордж Смит разработал метод, известный как фаговый дисплей (лабораторный метод изучения белков, - ред.), где бактериофаг - вирус, который заражает бактерии - можно использовать для развития новых белков.

Грегори Винтер использовал фаговый дисплей для производства новых фармацевтических препаратов. Отмечается, что на данный момент фаговый дисплей продуцирует антитела, которые могут нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеваниям и вылечить метастатический рак.

"Методы, разработанные лауреатами 2018 года, в настоящее время применяются на международном уровне, чтобы продвигать более экологичную химическую промышленность, производить новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизни...Лауреаты взяли под контроль эволюцию и использовали те же принципы - генетические изменения и селекцию - для разработки белков, которые решают проблемы человечества", - говорится в сообщении.