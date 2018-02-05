Областные противотуберкулезные диспансеры к концу І кв. получат 200 порт-систем

Областные противотуберкулезные диспансеры к І кварталу 2018 года получат 200 порт-систем, необходимых для лечения пациентов с туберкулезом, которые нуждаются в долгосрочной терапии и частых инъекциях, сообщил ЦОЗ на своем сайте.

Закупленные ЦОЗ и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, порт-системы, общая стоимость которых составляет 1, 264 млн грн, будут распределены между противотуберкулезными диспансерами областей в соответствии с их запросами.

"Благодаря средствам Глобального фонда мы можем значительно облегчить лечение и повысить качество жизни больных туберкулезом, используя имплантированные порт-системы. Они позволяют комфортно и безболезненно доставлять лекарства в организм пациента, которому нужны частые инъекции, а также забирать кровь для анализов", – цитирует пресс-служба слова заведующей Центра контроля за социально-опасными заболеваниями ЦОЗ Яны Терлеевой.