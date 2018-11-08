Обнаружен неожиданный фактор долголетия

Масштабное исследование заставило переоценить влияние генетики на продолжительность жизни.

Гены в меньшей степени определяют продолжительность жизни, чем считалось ранее / фото zeenews.india.com

Генетики провели исследование генетической и фенотипической информации 400 миллионов человек, родившихся в XIX и XX веке. Оценка наследственных и жизнеобразующих факторов заставила пересмотреть значимость генов в продолжительности жизни.

В ходе исследования специалисты обнаружили необычную деталь: продолжительность жизни супругов совпадала чаще, нежели продолжительность жизни родных братьев или сестер противоположного пола, несущих общий генетический код

Более того, генетики определили, что родственники со стороны супруга, например зять, с которыми человек не ведет общее хозяйство и не разделяет генетических связей, тоже имеют схожую продолжительность жизни. На основе этих данных авторы сделали вывод, что внешние обстоятельства, влияющие на стиль жизни, определяют продолжительность больше, чем считалось ранее. В предыдущих исследованиях влияние ДНК оценивалось в 15-30%, сейчас ученые снизили его до 7%.

Кроме того, авторы предположили наличие третьего фактора, который опосредованно воздействует на продолжительность жизни, - ассортативные браки. В этом случае, по их мнению, существует тенденция к выбору партнера по схожим фенотипическим чертам. К примеру, если человек богат, он выбирает супруга с тем же уровнем благосостояния. Однако это же предположение касается и внешних проявлений генетической информации, например роста.

Ранее сообщалось, что Украина к 2040 году со 109-го места опустится на 127- е по продолжительности жизни. Но это не значит, что жить станет хуже. Просто средний рост украинского долголетия будет не таким стремительным, как у стран-конкурентов - с сегодняшних 72,2 до 74,5 года