"Обнаженная" Модельяни выставляется на торгах Sotheby's за $150 млн

Самая большая картина итальянского художника Амадео Модильяни "Обнаженная, лежащая на левом боку" будет выставлена на торгах аукционного дома Sotheby's в мае в Нью-Йорке с предварительной оценочной ценой более $150 млн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в среду.

"Самое большое полотно в творчестве Модильяни, центральное произведение недавней ретроспективы мастера в галерее Tate Modern, "Обнаженная, лежащая на левом боку", выставят на торгах Sotheby's в мае в Нью-Йорке", - сказал собеседник агентства.

Картина будет представлена на вечерних торгах "Импрессионисты и искусство XX века" 14 мая. Предаукционная выставка в Нью-Йорке откроется 4 мая.