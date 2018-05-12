Около 3,5 млн украинцев уже выбрали себе семейного врача, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается на официальном сайте электронной системы здравоохранения по состоянию на 21:00 в пятницу, 11 мая, семейного врача выбрали 3 млн 643 тыс. 778 человек.

Пациенты выбирали врача из более 20 тыс. специалистов, которые же зарегистрированы в электронной системе охраны здоровья.

Наибольшее количество деклараций подписано в Харьковской области – 404 тыс. 500. на втором месте г.Киев – 326 тыс. 020, на третьем – Винницкая область (298 тыс. 754), на четвертом – Днепропетровская (282 тыс. 835) и на пятом месте – Донецкая (267 тыс. 681).