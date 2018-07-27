Около 5тыс. правоохранителей обеспечивает в Киеве общественный порядок по случаю 1030-летия Крещения Руси в пятницу

В пятницу, 27 июля, в Киеве состоится крестный ход, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке, после чего верующие отправятся к Киево-Печерской лавре, и на протяжении всех массовых мероприятий правопорядок обеспечивают тысячи правоохранителей.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, за порядком в столице будут следить около 5тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины:

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы, - призвал А.Крищенко