От 2 апреля граждане Украины смогут подписать со своим врачом декларацию. Об этом в эфире "5 канала" заявила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, инструкции о том, как это сделать есть на сайте Минздрава. "Уже очень много украинцев нашли своих врачей, и многие из нас имеют своих врачей. 2 апреля будет возможность подписать с ними декларацию, чтобы признать этого врача как своего, и от 1 июля врач будет получать оплату за каждого из тех пациентов, которые подписали с ними декларацию", - сказала она. Супрун также отметила, что на сайте также можно посмотреть все пошаговые инструкции относительно того, как выбрать врача. Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта, Министерство здравоохранения представило на заседании Кабинета министров законопроект "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств".

