Папа Римский пообедал с тысячами бедняков

Во всемирный день бедных Папа Франциск заявил, что "мольбы бедных с каждым днем становятся все громче".

"Порочным корнем бедности является несправедливость", - заявил Папа Римский Франциск, выступая в воскресенье на мессе по случаю Всемирного дня бедных, отмечаемого Римско-католической церковью.

Читайте такжеПапа Франциск сравнил аборты с "наймом киллера"

Франциск пригласил тысячи малоимущих в собор Святого Петра для участия в мессе, а позднее - разделил с ними трапезу.

"Вопль бедных с каждым днем становится все громче, но услышать его все труднее: его заглушает гвалт богачей, которых становится все меньше, но которые становятся все богаче", - сказал Франциск.

Он также упомянул о мигрантах, когда призвал обратить внимание на "всех тех, кто был вынужден покинуть свои дома и родную землю, променяв их на неопределенное будущее".

"Попросим о ниспослании благодати услышать плач всех тех, кого подбрасывают волны жизни", - сказал глава Папа Римский.

Всемирный день бедных отмечается по инициативе Франциска с прошлого года.

Кроме обеда с бедняками после мессы Франциск собрал группу докторов, которые будут оказывать бедным бесплатную медицинскую помощь.