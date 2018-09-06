Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира

Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира, утверждает вселенский патриарх Варфоломей.

"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...) Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные Церкви будут действовать "как овцы без пастыря", - сказал патриарх на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся в среду в Стамбуле .

Как сообщалось, одной из главных тем высокого собрания были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности ситуация на Украине, власти которой в апреле обратились к патриарху с просьбой даровать томос о создании в этой стране "единой поместной церкви".

В своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами. "Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия", - заявил патриарх.

Он также отметил, что Константинопольская церковь стремится "к единству и стабильности православия, к общему церковному свидетельству". "Вселенский патриархат, будучи ответственным за сохранение единства, а также координацию межправославных отношений и всеправославных инициатив, осуществляет это святое служение в православном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых экклезиологических и канонических принципов традиции наших отцов", - сказал патриарх.

Предстоятель указал на вызовы времени, с которыми столкнулась Церковь, такие как господство технического прогресса, секуляризация, глобализация, социальная несправедливость, культ наживы, проблемы экологии, религиозный фундаментализм, столкновение цивилизаций. Все эти проблемы, по его мнению, требуют совместного ответа христиан.

В этой связи патриарх напомнил слова одного из наиболее влиятельных константинопольских архиереев, митрополита Пергамского Иоанна, о том, что "в мире, с которым мы сталкиваемся, православие не может быть свидетелем, разделенным на множество частей, а скорее свидетелем "с едиными устами и единым сердцем". "Вселенский патриархат обязан напоминать всем о соборности и вселенском характере Церкви, пропагандируя дух примирения, который преодолевает конфликты и служит единству православия", - заключил он.