Американский журнал People назвал самой красивой женщиной мира певицу Алиша Бет Мур, известную как Pink. Об этом сообщается на сайте издания.

На обложке спецвыпуска журнала, где вышло интервью с певицей, она сфотографирована с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.

"Она может быть поп-звездой и лауреатом Грэмми, но звезда нашего красивого выпуска признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", - пишет издание.

Певица отметила, что красота заключается в том, какой ее видят каждый для себя.

Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира. Первым человеком, удостоенным верхней строчки этого рейтинга, стала американская актриса Мишель Пфайффер. В 2017 году журнал назвал самой красивой женщиной в мире актрису Джулию Робертс.