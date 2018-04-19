People назвал самой красивой женщиной мира певицу Алиша Бет Мур, известную как Pink
Американский журнал People назвал самой красивой женщиной мира певицу Алиша Бет Мур, известную как Pink. Об этом сообщается на сайте издания.
На обложке спецвыпуска журнала, где вышло интервью с певицей, она сфотографирована с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.
"Она может быть поп-звездой и лауреатом Грэмми, но звезда нашего красивого выпуска признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", - пишет издание.
Певица отметила, что красота заключается в том, какой ее видят каждый для себя.
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира. Первым человеком, удостоенным верхней строчки этого рейтинга, стала американская актриса Мишель Пфайффер. В 2017 году журнал назвал самой красивой женщиной в мире актрису Джулию Робертс.