Первые водительские права у нарушителей будут отнимать навсегда

Ранее Кабмин одобрил выдачу на два года первого (временного) удостоверения новичкам с обменом на постоянное - если не было больше двух нарушений

Правительство приняло постановление, по которому возврат водительского удостоверения тем, кто получил его впервые и был лишен права на управление транспортными средствами, не осуществляется. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Осенью прошлого года Кабмин одобрил выдачу на 2 года первого (временного) удостоверения новичкам-водителям с обменом на постоянное - при условии, что лицо не совершит более двух нарушений за этот срок.

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Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на два года.

Кроме того начинающим водителям запрещено превышать скорость в 70 км/ч.