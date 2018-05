Победительницей Евровидения-2018 стала исполнительница Netta из Израиля с композицией "TOY"

Победителем 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, проходившего в Лиссабоне (Португалия), стала исполнительница Netta из Израиля с композицией "TOY".

Согласно голосованию жури и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.

Второе место заняла участница с Кипра Eleni Foureira (Элени Фурейра) с песней "Fuego" с 436 голосами.

На третьем месте – Cesar Sampson (Сезар Сэмпсон) – "Nobody But You" из Австрии с 342 голосами.

Украинский исполнитель MELOVIN с песней "Under The Ladder" занял 17 место.