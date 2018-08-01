Почти 59 тысяч абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджет

К зачислению на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины рекомендованы 58,9 тыс. абитуриентов.

"58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщенииМинистерства образования и науки Украины.

Отмечается, что соответствующая информация (о том, кто получил бюджетные места) уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих.

"Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус "Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа", - подчеркивают в МОН.

Согласно сообщению, до 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места.

По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у которых есть специальные условия на участие в конкурсе. В частности, в первой категории перевода, независимо от конкурсного балла, дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла, - дети участников АТО, лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, внутренне перемещенные лица.

"По тем специальностям, которым уделяется особая поддержка, право на перевод имеют абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места", - говорится в сообщении.