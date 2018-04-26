Почти четверть украинцев выступают за объединение православных церквей в единую - опрос

Более четверти украинцев (26,9%) считают, что православным следует сплотиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), 23,4% - за объединение православных церквей в единую, которая будет добиваться независимости, тогда как почти каждый десятый (9,2%) считает, что Украинская православная церковь должна оставаться частью Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом свидетельствуют обнародованные 26 апреля результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 23-28 марта 2018 года.

Согласно данным опроса, 22,7% респондентов указали, что им безразличны в данном контексте перспективы православия в Украине.

Среди опрошенных, которые являются прихожанами УПЦ (Московского патриархата), каждый четвертый (25%) придерживается мнения, что необходимо объединение православных церквей Украины в единую церковь, которая будет добиваться независимости, 13,5% считают, что необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП, а 42,3% за то, чтобы Украинская православная церковь оставалась неотъемлемой частью РПЦ.

Большинство респондентов (55,4%), которые принадлежат к УПЦ-КП, выступают за объединение вокруг этой церкви, 27,1% из них считают целесообразным объединиться в единую церковь. Лишь 3,1% поддерживают мнение, что православная церковь в Украине должна оставаться частью РПЦ.

Вместе с тем 35,3% опрошенных, которые являются прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), выступают за объединение в единую церковь, 26,8% - согласны с тем, что православным необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП.

С мнением о необходимости православных сплотиться вокруг Киевского патриархата больше всего согласны респонденты в центральных (35,5%), южных (30,6%) и западных (29,4%) областях, меньше всего – на востоке Украины (10,3%).

За объединение православных церквей в единую выступает 36,4% респондентов на западе Украины, 21,1% - на юге, 20,8% - в центре, 16,7% - на востоке.

Мнение о том, что УПЦ (МП) должна оставаться частью РПЦ, больше всего разделяют жители востока Украины (18,2%). Менее согласны с таким утверждением опрошенные в южных (9,5%), центральных (8,2%) и западных (0,6%) областях.

Общенациональное социологическое исследование проводилось при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.