Погода на этой неделе будет переменчивой - от относительно теплой и сухой до ночных заморозков и мокрого снега со штормовым ветром

С начала новой недели в Украине похолодает до +9-15 градусов, а ближе к середине недели температура еще опустится до +7-12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ночью местами ожидаются заморозки. По всей стране станет более облачно и местами пойдут дожди.

Сегодня, 22 октября, в большинстве областей будет сухо и без осадков, но самые сложные погодные условия будут в среду и четверг - дожди, штормовой ветер, температура днем до 10 градусов тепла.

С севера придет циклон с атмосферными фронтами и в западных регионах, на севере и в Винницкой области может пойти мокрый снег с сильным ветром.

В Киеве сегодня днем около +11 градусов, во вторник похолодает и может пойти небольшой дождь. В среду и четверг - дожди, сильный ветер и при низкой температуре может быть и мокрый снег.

Синоптик прогнозирует, что уже на выходных погода наладится, снова появится солнце и потеплеет.

Как сообщалось, сегодня в восточных областях Украины ожидаются дожди, на остальной части территории - облачно с прояснениями.