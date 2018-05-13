В ближайшие сутки, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный и влажный воздух, ожидаются кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на почве местами заморозки 0-2°), температура днем 15-20°, в южной части и в Закарпатье до 23°.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью около 10°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура 14 мая днем была в 2003 году, достигнув отметки 31,3 градусов тепла, а самая низкая была зафиксирована ночью на отметке 0,6 градусов выше ноля в 1896 году.

Во вторник, 15 мая, в западных и восточных областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в западных областях 15-20°.

Как сообщалось, Синоптики прогнозируют в ближайшие дни жаркую погоду

В Киеве 15 мая без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

13 мая по состоянию на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре в пределах Киева 19°.