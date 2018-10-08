Похороны оперной певицы Монсеррат Кабалье состоялись в понедельник в Барселоне, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

На церемонии присутствовали королева Испании София, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава Женералитата Каталонии Ким Торра, мэр Барселоны Ада Колау, а также испанский оперный певец Хосе Каррерас.

Певицу предали земле на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей.

Власти Испании пообещали провести мероприятия памяти М.Кабалье в Мадриде и Барселоне в ближайшее время.

М.Кабалье скончалась в одной из больниц Барселоны 6 октября в возрасте 85 лет.

М.Кабалье родилась в 1933 году в Барселоне. Ее профессиональный дебют состоялся в 1956 году в Базельской опере. Оперная певица за свою карьеру выступала в театрах Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона и Нью-Йорка.

Всемирную известность певица снискала благодаря выполнению техники бельканто, а также исполнению многочисленных ролей в классических итальянских операх.

В 1992 году песня "Барселона", которую М.Кабалье записала вместе с вокалистом Queen Фредди Меркьюри, стала одним из гимнов, звучавших во время Летних Олимпийских игр в столице Каталонии.